«Надежда» провела матч без капитана Дарьи Колосовской. Вне паркета по-прежнему остаются Анастасия Бадина и Кристина Савкович. Ранее выбыла форвард Анастасия Комарова, получившая травму во время игры с омским «Нефтяником-Титаном».