Баскетболистки «Енисея» победили оренбургскую «Надежду» в матче Премьер-лиги
Баскетболистки «Надежды» уступили в домашнем матче Премьер-лиги красноярскому «Енисею» со счетом 59:75 (18:19, 9:26,17:16, 15:14). Встреча прошла в Оренбурге в воскресенье, 22 ноября.
«Надежда» провела матч без капитана Дарьи Колосовской. Вне паркета по-прежнему остаются Анастасия Бадина и Кристина Савкович. Ранее выбыла форвард Анастасия Комарова, получившая травму во время игры с омским «Нефтяником-Титаном».
В настоящее время команда из Оренбурга находится на восьмом месте в турнирной таблице. «Енисей» расположился строчкой выше.
В среду, 25 ноября, «Надежда» примет «Спарту энд К» из подмосковного Видного.