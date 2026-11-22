Кандидат «Студенческого списка» Чупич избран председателем парламента Сербии
Кандидат «Студенческого списка» Александр Чупич избран в конце прошедшей недели председателем парламента Сербии голосами 140 депутатов — именно столько мандатов в 250-местной Скупщине у партии студентов. 48-летний преподаватель транспортного факультета Белградского университета, отец шестерых детей в политику пришел лишь два года назад, когда активно поддержал студенческие протесты. До того наряду с преподаванием он занимался выращиванием органических продуктов на своей ферме в окрестностях Белграда.
Помимо руководства парламентом Александр Чупич будет, согласно конституции, исполнять обязанности президента страны, поскольку бывший глава государства Александр Вучич подал в конце сентября в отставку. Новый председатель парламента уже объявил, что в ближайшие дни назначит проведение досрочных президентских выборов, которые пройдут в конце декабря.