Кандидат «Студенческого списка» Александр Чупич избран в конце прошедшей недели председателем парламента Сербии голосами 140 депутатов — именно столько мандатов в 250-местной Скупщине у партии студентов. 48-летний преподаватель транспортного факультета Белградского университета, отец шестерых детей в политику пришел лишь два года назад, когда активно поддержал студенческие протесты. До того наряду с преподаванием он занимался выращиванием органических продуктов на своей ферме в окрестностях Белграда.