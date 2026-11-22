В Ростовской области стоимость логистических услуг выросла на 30%
Стоимость логистических услуг в среднем увеличилась примерно на 30%. На отдельных направлениях рост достиг 100%. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала собственник и руководитель ростовской компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова.
По словам эксперта, основными причинами подорожания стали увеличение расходов на топливо и запасные части. При этом ценовые предложения перевозчиков на рынке стали более однородными: разница между ними составляет около 2–3%.
Отдельные сложности возникли при организации перевозок в Крым и новые территории после повышения стоимости услуг на этих направлениях, отметила Светлана Плехова.