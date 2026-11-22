После возращения с саммита АТЭС в Китае президент США Трамп разместил в соцсети Truth Social серию фотографий своих встреч с лидерами России и Китая, снабдив их восторженными подписями. Так, обошедшее мировые СМИ фото трехстороннего саммита, где Трамп сидит с Путиным и Си Цзиньпином, президент США сопроводил подписью «Великие державы 1945, 2026». А фотографию, на которой он запечатлен с Владимиром Путиным перед двусторонней встречей, Дональд Трамп подписал: «Мой друг».