После встречи на саммите АТЭС Трамп назвал Путина «своим другом»
После возращения с саммита АТЭС в Китае президент США Трамп разместил в соцсети Truth Social серию фотографий своих встреч с лидерами России и Китая, снабдив их восторженными подписями. Так, обошедшее мировые СМИ фото трехстороннего саммита, где Трамп сидит с Путиным и Си Цзиньпином, президент США сопроводил подписью «Великие державы 1945, 2026». А фотографию, на которой он запечатлен с Владимиром Путиным перед двусторонней встречей, Дональд Трамп подписал: «Мой друг».
Администрация Трампа добивается уступок от Киева для достижения мирного соглашения до перехода Конгресса под контроль демократов в январе. Не дожидаясь созыва нового Конгресса, республиканцы в Палате представителей намерены убрать из оборонного бюджета пункты, предусматривающие поддержку Киева и принятие новых санкций против России.