Еврокомиссар Домбровскис: ЕС в целом завершил энергетический разрыв с Россией

Доля возобновляемых источников в выработке электроэнергии в ЕС выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025-м. Это смягчило влияние роста стоимости газа на цены на электроэнергию. Главный экономист ING Марике Блом в беседе с Bloomberg оценила снижение потребления газа по сравнению с уровнем до начала конфликта на Украине примерно в 15%. По ее словам, это сделало потребителей и промышленность менее уязвимыми.