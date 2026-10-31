Еврокомиссар Домбровскис: ЕС в целом завершил энергетический разрыв с Россией
Отказ Евросоюза (ЕС) от российских энергоносителей «в целом завершен». Об этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сказал в интервью Bloomberg. Главными поставщиками региона сейчас он назвал Норвегию и США.
«Нам пришлось инвестировать в диверсификацию прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает,— сказал еврокомиссар.— Но также продолжать развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности».
Доля возобновляемых источников в выработке электроэнергии в ЕС выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025-м. Это смягчило влияние роста стоимости газа на цены на электроэнергию. Главный экономист ING Марике Блом в беседе с Bloomberg оценила снижение потребления газа по сравнению с уровнем до начала конфликта на Украине примерно в 15%. По ее словам, это сделало потребителей и промышленность менее уязвимыми.
В январе 2026 года ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го. В Еврокомиссии заявили, что не будут возобновлять закупки газа в России до окончания конфликта на Украине.