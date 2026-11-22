Основателя медиахолдинга Readovka обвинили в хищении около 1 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, завершено следствие по делу в отношении основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. Ему вменяется в вину хищение около 1 млрд руб., выделенных Минобороны на производство беспилотников. Защита фигуранта попыталась добиться перевода его из СИЗО под домашний арест, однако Мосгорсуд ей в этом отказал.
О том, что следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Костылева, стало известно на заседании Мосгорсуда, который 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу защиты фигуранта на продление ему срока содержания под стражей до 19 декабря. Следственные действия, как выяснилось, завершились 12 ноября, и этот факт адвокат обвиняемого попытался использовать для того, чтобы добиться освобождения подзащитного из-под стражи. В СИЗО господина Костылева Тверской суд столицы отправил 27 февраля этого года.