О том, что следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Костылева, стало известно на заседании Мосгорсуда, который 16 ноября рассмотрел апелляционную жалобу защиты фигуранта на продление ему срока содержания под стражей до 19 декабря. Следственные действия, как выяснилось, завершились 12 ноября, и этот факт адвокат обвиняемого попытался использовать для того, чтобы добиться освобождения подзащитного из-под стражи. В СИЗО господина Костылева Тверской суд столицы отправил 27 февраля этого года.