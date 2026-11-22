В Петербурге временно закроют съезд с внешнего кольца КАД на трассу М-11 «Нева» в направлении Москвы. Ограничения будут действовать с 5:00 24 ноября до 8:00 25 ноября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».