Глобальные инвесторы вывели из фондов облигаций $7,5 млрд за минувшую неделю
О том, что международные инвесторы активно продают фонды облигаций, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 18 ноября, $7,5 млрд. Это первый результат со знаком минус с первой половины апреля 2025 года и максимальный с того же периода. Тогда международные инвесторы, обеспокоенные решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины для более чем 75 стран, забирали из облигаций более $20 млрд в неделю.
Главная причина нынешней распродажи облигаций — опасения ужесточения политики ФРС и роста долларовых ставок из-за высокой инфляции в США. По итогам октября рост потребительских цен в США замедлился до 0,4% с 0,6% по итогам сентября. Аналитики ждали замедления до 0,3%. «Октябрьские данные по инфляции в США до сих пор будоражат рынок, который вместо примерно полутора повышений ставки ФРС в течение года теперь ожидает не меньше трех»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.