В январе—октябре 2026 года в Москве появилось 18 новых проектов жилья бизнес- и премиум-класса, это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из факторов увеличения числа вышедших на рынок высокобюджетных проектов стало удорожание земли и строительства. За 2022–2025 годы себестоимость строительства увеличилась на 40–60%, за 2026–2027 годы этот показатель может вырасти еще на 15–20%. Из-за роста себестоимости застройщики все чаще переориентируются на возведение более дорогого жилья, чтобы сохранить рентабельность.