За год число жилых проектов бизнес- и премиум-класса выросло в Москве на 64%
В январе—октябре 2026 года в Москве появилось 18 новых проектов жилья бизнес- и премиум-класса, это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из факторов увеличения числа вышедших на рынок высокобюджетных проектов стало удорожание земли и строительства. За 2022–2025 годы себестоимость строительства увеличилась на 40–60%, за 2026–2027 годы этот показатель может вырасти еще на 15–20%. Из-за роста себестоимости застройщики все чаще переориентируются на возведение более дорогого жилья, чтобы сохранить рентабельность.
Однако при отсутствии достаточного объема спроса выводить новые проекты становится экономически неоправданно: растущая конкуренция увеличивает сроки реализации и создает дополнительные риски. Застройщики вынуждены регулировать темпы вывода проектов, чтобы не допустить затоваривания. По прогнозам, в следующем году на рынок выйдет около 12–15 новых высокобюджетных проектов.