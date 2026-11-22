Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов во второй раз стал чемпионом мира
Представляющий Воронежскую область и Дагестан паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал золото XI чемпионата мира по паратхэквондо, проходившего 20–22 ноября в южнокорейском Муджу. В финале категории К44 свыше 80 кг россиянин победил паралимпийского чемпиона 2024 года в категории до 80 кг Асадбека Тоштемирова из Узбекистана. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил один из двух тренеров спортсмена, отвечающий за подготовку от Воронежской области, заслуженный тренер России, председатель Федерации тхэквондо Воронежской области Александр Шлычков.
В категории Рамазанова выступили 15 спортсменов. Россиянин получил первый номер посева и начал соревнования с четвертьфинала, где победил камерунца Билли Мартиала Фомо. В полуфинале он оказался сильнее турка Адема Арды Озкула — 7:4 и 21:4. В решающем поединке с Асадбеком Тоштемировым оба раунда завершились со счетом 12:2. Таким образом, Рамазанов одержал три победы, не уступив соперникам ни одного раунда.
Для 33-летнего спортсмена это второй титул чемпиона мира. Первый он завоевал в 2017 году в Лондоне. Нынешняя победа также стала шестой на международных соревнованиях с начала 2026 года. Ранее Рамазанов выиграл турниры в Турции, Южной Корее, Бразилии и Франции, в том числе два этапа Гран-при, в финалах которых победил британца Мэтта Буша. В финале Паралимпиады-2024 в Париже россиянин уступил Бушу и завоевал серебро.
«Победа Алиасхаба Рамазанова на XI чемпионате мира по паратхэквондо в южнокорейском Муджу — важнейшее достижение спортсмена на пути к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе»,— отметил Александр Шлычков. По его словам, достижения спортсмена также свидетельствуют об эффективности сотрудничества спортивных школ Воронежской области и Дагестана.
По данным Союза тхэквондо России, российская сборная заняла первое место в мужском командном зачете, опередив Турцию, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Команда также получила награду Best Overall Team («Лучшая команда турнира»).
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», чемпионат мира имеет рейтинговую категорию G14. Победа принесла Рамазанову 140 очков для отбора на Паралимпиаду-2028. Следующим международным стартом спортсмена должен стать финал мировой серии Гран-при в Астане 27 ноября. За первое место на турнире категории G10 предусмотрено 100 рейтинговых очков.