Для 33-летнего спортсмена это второй титул чемпиона мира. Первый он завоевал в 2017 году в Лондоне. Нынешняя победа также стала шестой на международных соревнованиях с начала 2026 года. Ранее Рамазанов выиграл турниры в Турции, Южной Корее, Бразилии и Франции, в том числе два этапа Гран-при, в финалах которых победил британца Мэтта Буша. В финале Паралимпиады-2024 в Париже россиянин уступил Бушу и завоевал серебро.