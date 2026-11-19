Воронежский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов выступит на чемпионате мира
Серебряный призер Паралимпийских игр 2024 года Алиасхаб Рамазанов, представляющий одновременно Воронежскую область и Дагестан, выступит 22 ноября на XI чемпионате мира по паратхэквондо в Муджу (Южная Корея). Состязания назначены на 20–22 ноября. Спортсмен выйдет на татами, как ожидается, в заключительный день чемпионата в категории K44 свыше 80 кг. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил его тренер, заслуженный тренер России, председатель Федерации тхэквондо Воронежской области Александр Шлычков.
По словам господина Шлычкова, чемпионат мира станет одним из ключевых этапов подготовки Рамазанова к Паралимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Турнир имеет рейтинговую категорию G14: победа принесет спортсмену 140 очков, серебро — 84, бронза — 50,4. Уже 27–29 ноября Рамазанов планирует выступить в Астане на финале мировой серии Гран-при категории G10, где за первое место начисляется 100 очков.
«Выстраиваем стратегию получения путевки в Лос-Анджелес»,— отметил Александр Шлычков. По его словам, при выборе соревнований необходимо учитывать их рейтинговый статус, поскольку именно накопленные очки будут иметь значение при отборе на Паралимпийские игры.
К чемпионату мира Рамазанов подходит после серии успешных международных выступлений. Весной он выиграл турнир в Турции. В июне, как сообщал «Ъ-Черноземье», спортсмен завоевал бронзу на этапе Гран-при в Риме, где из-за травмы стопы был вынужден прекратить борьбу после выхода в полуфинал. Уже в июле Рамазанов восстановился и завоевал золото международного рейтингового турнира G4 в южнокорейском Чхунчхоне, одержав три победы над соперниками из Ирака, Узбекистана и России. В сентябре он победил на этапе Гран-при в Муджу и турнире Brazil Open, а в октябре выиграл Гран-при в Париже.
Особенно примечательны две последние победы на этапах Гран-при: в финалах обоих турниров Рамазанов одолел британца Мэтта Буша, которому уступил в решающем поединке Паралимпиады-2024. Таким образом, к ноябрьскому чемпионату мира российский паратхэквондист подходит с пятью золотыми медалями международных соревнований, завоеванными с начала 2026 года.