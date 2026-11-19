К чемпионату мира Рамазанов подходит после серии успешных международных выступлений. Весной он выиграл турнир в Турции. В июне, как сообщал «Ъ-Черноземье», спортсмен завоевал бронзу на этапе Гран-при в Риме, где из-за травмы стопы был вынужден прекратить борьбу после выхода в полуфинал. Уже в июле Рамазанов восстановился и завоевал золото международного рейтингового турнира G4 в южнокорейском Чхунчхоне, одержав три победы над соперниками из Ирака, Узбекистана и России. В сентябре он победил на этапе Гран-при в Муджу и турнире Brazil Open, а в октябре выиграл Гран-при в Париже.