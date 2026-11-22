В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Петербурга 23 ноября
В понедельник, 23 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга ожидается гололедица. Также в городе прогнозируют мокрый снег, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.
По данным «Яндекс Погоды», температура воздуха в течение дня составит около +1 градуса, однако ощущаться будет как 3…4 градуса. Осадки в виде дождя со снегом ожидаются утром, днем и вечером. Скорость северного и западного ветра составит 3-4 м/с.
Световой день продлится около семи часов: солнце взойдет в 9:14 и зайдет в 16:15. В связи с ожидаемой гололедицей автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах и тротуарах.