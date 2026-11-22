СК возбудил дело после падения световой конструкции на детей в томском цирке
По предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя
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Уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено в Томске после инцидента с несовершеннолетней в цирке. Как рассказали в ведомстве, о происшествии стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа. Отмечается, что во время антракта при катании детей на подвесной конструкции под куполом цирка элемент освещения упал на одну из посетительниц.
«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка»,— сообщили в пресс-службе управления.
В прокуратуре уточнили, что дети катались на подвесной конструкции во время 15-минутного антракта за дополнительную плату. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается состояние пострадавшей.