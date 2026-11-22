Уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), возбуждено в Томске после инцидента с несовершеннолетней в цирке. Как рассказали в ведомстве, о происшествии стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа. Отмечается, что во время антракта при катании детей на подвесной конструкции под куполом цирка элемент освещения упал на одну из посетительниц.