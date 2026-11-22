ВСМ Москва — Петербург станет первым подобным проектом в России. Поездка между двумя городами по новой магистрали, согласно планам, будет занимать 2 часа 15 минут. Поезда на таких линиях рассчитаны на движение со скоростью от 200 до 400 км/ч.