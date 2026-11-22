В поездах ВСМ между Петербургом и Москвой оборудуют места для работы и отдыха
Поездка между двумя городами по новой магистрали будет занимать 2 часа 15 минут
В поездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург предусмотрят несколько классов обслуживания, места для работы и отдыха, а также специальные зоны для багажа. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
По его словам, при проектировании салонов основное внимание уделяют комфорту пассажиров. Отдельно разработчики учитывают потребности маломобильных граждан и семей с детьми: для них предусмотрят безбарьерную среду.
ВСМ Москва — Петербург станет первым подобным проектом в России. Поездка между двумя городами по новой магистрали, согласно планам, будет занимать 2 часа 15 минут. Поезда на таких линиях рассчитаны на движение со скоростью от 200 до 400 км/ч.