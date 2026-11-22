В Свердловской области заключенный похитил и удерживал мальчика
В селе Большебрусянское Белоярского муниципального округа Свердловской области спасли мальчика, которого вечером 21 ноября похитил и удерживал в заброшенном доме мужчина, сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, ребенка удерживали в заброшенном доме по ул. Ленина. Правоохранитель ликвидировали злоумышленника, мальчик спасен, угроз жизни и здоровью ребенка нет.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). На месте работала следственная группа, сейчас проводятся допросы свидетелей и назначаются экспертизы.
Как сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области, мужчина отбывал наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при ИК-12 и 13 ноября после работы не вернулся в учреждение. Он был объявлен в розыск.
В ГУФСИН уточнили, что информация о побеге осужденного из исправительной колонии не соответствует действительности. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах, которые не являются колониями и не предусматривают наличие наблюдательных вышек и системы охраны.