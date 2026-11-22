Собственники гостиницы в центре Самары оспаривают в кассации решении о сносе отеля
Шестой кассационный суд общей юрисдикции заново рассмотрит спор между представителями власти и собственниками мини-отеля DAVO del KAR, расположенного на ул. Братьев Коростелевых в исторической части Самары. Гостиница была открыта к ЧМ-2018 и внесена Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Ранее принятое решение о сносе объекта будет пересмотрено из-за новых обстоятельств, не учтенных судебной инстанцией ранее.
В марте текущего года Шестой кассационный суд удовлетворил иск департамента градостроительства администрации Самары о сносе мини-гостиницы, признав ее самовольной. Решение стало неожиданным для собственников, поскольку в экспертном заключении говорится о невозможности такого решения из-за находящегося рядом объекта культурного наследия — здания бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского, построенного в конце XIX века. Владельцы отеля обратились в Верховный суд, посчитав, что в кассации вышли за пределы предоставленных законом полномочий.
Уже после изучения дела юристы уточнили, что участок, на котором расположена гостиница, находится в объединенной зоне охраны объектов культурного наследия (участок ЗРЗ (79)-4), расположенной в границах исторического поселения Самары, утвержденной постановлением регионального правительства №67 от 28 февраля 2025 года. Также, в соответствии с приказом министерства градостроительной политики Самарской области от 13 июля 2026 года данный земельный участок входит в многофункциональную зону исторического поселения. Это означает, что на нем можно официально заниматься различными видами деятельности, включая гостиничное обслуживание. Владельцы мини-отеля DAVO del KAR сообщили «Ъ», что суд не учел эти обстоятельства, вынося решение о сносе гостиницы.
Заседание Шестого кассационного суда по данному вопросу запланировано на 23 ноября.