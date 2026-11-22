Уже после изучения дела юристы уточнили, что участок, на котором расположена гостиница, находится в объединенной зоне охраны объектов культурного наследия (участок ЗРЗ (79)-4), расположенной в границах исторического поселения Самары, утвержденной постановлением регионального правительства №67 от 28 февраля 2025 года. Также, в соответствии с приказом министерства градостроительной политики Самарской области от 13 июля 2026 года данный земельный участок входит в многофункциональную зону исторического поселения. Это означает, что на нем можно официально заниматься различными видами деятельности, включая гостиничное обслуживание. Владельцы мини-отеля DAVO del KAR сообщили «Ъ», что суд не учел эти обстоятельства, вынося решение о сносе гостиницы.