Суд не поверил экспертам

Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил иск департамента градостроительства администрации Самары о сносе мини-гостиницы в центре города, признав ее самовольной. Решение стало неожиданным для собственников, поскольку в экспертном заключении говорится о невозможности такого решения из-за находящегося рядом объекта культурного наследия. Владельцы отеля обратились в Верховный суд, посчитав, что в кассации вышли за пределы предоставленных законом полномочий.

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Собственники самарского мини-отеля DAVO del KAR, расположенного на ул. Братьев Коростелевых, обратились в Верховный суд после решения Шестого кассационного суда о признании постройки самовольной и постановления о ее сносе за собственный счет. Гостиница была открыта к ЧМ-2018 и внесена Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Чиновники департамента градостроительства администрации Самара неоднократно пытались добиться сноса объекта, однако в судах различной инстанции так и не пришли к единому решению. В ноябре 2025 года коллегия Самарского областного суда признала право собственности владелицы гостиницы Елены Коротковой на здание мини-отеля ее семьи.

«Шестой кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу о нарушении норм материального права, а именно ст. 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Исходя из формального признака нахождения спорной постройки в охранной зоне охраны объектов культурного наследия, суд пришел к выводу о невозможности сохранения спорной постройки и принял решение по существу заявленных требований, удовлетворив иск департамента градостроительства администрации г. о. Самара о сносе самовольной постройки, обязав ответчиков снести постройку за свой счет в срок до 1 октября 2026 года», — отмечается в кассационной жалобе собственников отеля в Верховный суд РФ, копия которой имеется в распоряжении «Ъ».

В документе также отмечается, что суд не принял во внимание экспертное заключение специалистов Самарского государственного технического университета. В нем отмечается, что снос здания гостиницы представляет угрозу повреждения и разрушения для объекта культурного наследия — здания бывшей Шихобаловской богадельни с домовой церковью Серафима Саровского. К такому же выводу пришли привлеченные судом эксперты ООО «Эксперт Оценка». «Изучение и принятие во внимание судом кассационной инстанции как минимум заставило бы судей задуматься насколько правосудным является судебный акт, предписывающий снос здания гостиницы при наличии в деле подобного заключения, не говоря о том, что вывод об опасности сноса содержится также в двух судебных экспертизах, проводившихся в свое время по нашему гражданскому делу», — говорится в тексте обращения.

По мнению заявителей, «Шестой кассационный суд фактически пересмотрел дело по существу и вынес по нему новое решение, выйдя за пределы предоставленных ему законом полномочий, тем самым допустив снос объекта, не отвечающий балансам интересов ни одной из сторон: в силу опасности самого сноса для соседствующего объекта культурного наследия, так и применения крайней меры, тогда как безопасность объекта доказана».

Собственник гостиницы Елена Короткова заявила «Ъ», что будет добиваться в Верховном суде РФ возвращения дела на новое рассмотрение. «Наш семейный отель соответствует всем градостроительным нормам и не несет никакой опасности. Многочисленные экспертизы доказали это неоднократно! В ГУ МЧС России по Самарской области были согласованы Специальные технические условия (СТУ) в полном объеме. Проводилась специальная судебная экспертиза по реализации. Сначала в судебных заседаниях нам говорили, что у нас нет этого документа, и отель не соответствует противопожарной безопасности. После того, как документ мы согласовали и реализовали, нам кассация в определении пишет, что это было не нужно. Как это понимать? Вопрос риторический. Осталась надежда на Верховный суд», — отметила предприниматель.

«Вывод суда о нарушении норм материального права имеет под собой определенные основания. Однако экспертиза определила, что при сносе объекта собственником также будут неминуемо нарушены нормы закона. Решение, которое невозможно исполнить без нарушения закона, является неисполнимым. Выводы экспертизы не были переоценены или опровергнуты судом. А так как у суда кассационной инстанции нет таких полномочий, полагаю, что дело должно быть отправлено на новое рассмотрение, и именно такое решение примет Верховный Суд», — считает адвокат палаты адвокатов Самарской области Андрей Седогин.

В администрации Самары не смогли предоставить оперативный комментарий по данной ситуации.

Евгений Чернов