В Петербурге задержали двух подростков после избиения водителя троллейбуса
В Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на водителя троллейбуса на проспекте Ветеранов. По подозрению в избиении задержали двух несовершеннолетних, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, днем 20 ноября подростки находились в салоне троллейбуса, остановившегося у дома на проспекте Ветеранов. Из хулиганских побуждений они напали на водителя и нанесли ему несколько ударов ногами по туловищу, голове и конечностям.
После нападения подозреваемые скрылись, однако следователи установили их личности и задержали. Водителю потребовалась медицинская помощь.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.