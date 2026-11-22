Самыми популярными маршрутами на самокатах стали поездки из Петербурга в Кудрово и Мурино
В сезоне 2026 года одними из самых популярных маршрутов на электросамокатах в Петербурге стали поездки от станции метро «Дыбенко» в сторону Кудрово и от «Девяткино» в Мурино. Об этом сообщили «Ъ Северо-Запад» в сервисе кикшеринга «Юрент», который подвел итоги сезона.
По данным компании, 92% поездок на самокатах в городе совершались по транспортному сценарию — от одной точки до другой. Средняя продолжительность поездки составила 9,1 минуты. Чаще всего пользователи брали самокаты утром, с 6:00 до 10:00, и вечером, с 17:00 до 22:00.
В этом сезоне петербуржцы также чаще использовали самокаты для коротких поездок до 2 км, например, чтобы добраться до банка или МФЦ. По оценке «Юрента», в среднем такой способ передвижения позволяет сократить время в пути примерно на 50%. Среди других популярных направлений компания назвала Приморский парк Победы, территорию «Зенит-Арены», а также улицы Оптиков, Туристскую и Яхтенную.
За сезон жители Петербурга и Ленинградской области проехали на самокатах сервиса более 11 млн км. Доля женщин среди пользователей в Петербурге составила 44%, мужчин — 56%. Основную аудиторию по-прежнему составляют люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Кроме того, в течение сезона «Юрент» снизил рейтинг и доступную скорость самокатов для 4,5 тыс. пользователей, систематически нарушавших правила дорожного движения.