В этом сезоне петербуржцы также чаще использовали самокаты для коротких поездок до 2 км, например, чтобы добраться до банка или МФЦ. По оценке «Юрента», в среднем такой способ передвижения позволяет сократить время в пути примерно на 50%. Среди других популярных направлений компания назвала Приморский парк Победы, территорию «Зенит-Арены», а также улицы Оптиков, Туристскую и Яхтенную.