Истцы рассказали, что летом 2026 года заключили с неуточненным банком кредитный договор на сумму порядка 6 млн. рублей сроком на 30 лет. «Ставка по договору с учетом дисконта составила 5,5% годовых, а ежемесячный платеж — 34 тыс. руб.»,— говорится в релизе. Под «дисконтом» может подразумеваться программа семейной ипотеки. “Ъ” выяснил, что заем выдало ПАО «Сбербанк». В картотеке судебных дел указано: иск супругов поступил 18 ноября. Заявление рассмотрит судья Елена Шамухамедова.