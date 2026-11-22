Астраханцы судятся со «Сбером» из-за повышения ставки по кредиту в три раза
Банк в одностороннем порядке изменил условия договора семейной ипотеки
Пара из Астрахани подала в суд на банк, повысивший кредитную ставку по уже заключенному договору. Подробности сообщила пресс-служба Советского районного суда, который принял дело к рассмотрению.
Истцы рассказали, что летом 2026 года заключили с неуточненным банком кредитный договор на сумму порядка 6 млн. рублей сроком на 30 лет. «Ставка по договору с учетом дисконта составила 5,5% годовых, а ежемесячный платеж — 34 тыс. руб.»,— говорится в релизе. Под «дисконтом» может подразумеваться программа семейной ипотеки. “Ъ” выяснил, что заем выдало ПАО «Сбербанк». В картотеке судебных дел указано: иск супругов поступил 18 ноября. Заявление рассмотрит судья Елена Шамухамедова.
Астраханцы в срок и в полном объеме вносили платежи. Через два месяца заявители нашли в банковском приложении информацию об одностороннем изменении условий договора. Кредитная организация повысила ставку в три раза — до 15,25% годовых. Сумма ежемесячного платежа выросла до 75 тыс. руб.
Заемщики обратились в банк. Представители «Сбера» «сослались на нарушение условий государственной программы субсидирования». Истцы требуют признать решение о повышении ставки незаконным, вернуть прежний процент и пересчитать платежи. Излишне уплаченные суммы заявители требуют зачесть в счет погашения основного долга. Также астраханцы требуют взыскать с банка 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и потребительский штраф.