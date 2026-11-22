Текучесть кадров в логистике Дона может составлять до 30%
Текучесть кадров логистических компаний Ростовской области составляет около 30%. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» рассказала собственник и руководитель «Адамант Логистика» Светлана Плехова.
По словам спикера, сотрудники остаются в компании благодаря наработанным привычным маршрутам и сложившимся условиям работы. Предложения на региональном рынке труда, отметила госпожа Плехова, во многом схожи, поэтому переход к другому работодателю не всегда дает заметные преимущества.
Среди причин увольнений она назвала переезд и профессиональное выгорание. При этом зарплата сотрудников логистической компании может составлять 80–120 тыс. руб. с учетом процентов. По словам Светланы Плеховой, работник с опытом около полугода может получать порядка 100 тыс. руб., а специалист с большим стажем — около 300 тыс. руб.