Среди причин увольнений она назвала переезд и профессиональное выгорание. При этом зарплата сотрудников логистической компании может составлять 80–120 тыс. руб. с учетом процентов. По словам Светланы Плеховой, работник с опытом около полугода может получать порядка 100 тыс. руб., а специалист с большим стажем — около 300 тыс. руб.