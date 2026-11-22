Томшина выиграла масс-старт на этапе «Золотой лиги биатлона» в Ханты-Мансийске
Российская биатлонистка Анастасия Томшина стала победительницей масс-старта на первом этапе «Золотой лиги биатлона» в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12 км за 36 минут 45,2 секунды, допустив два промаха.
Второе место заняла россиянка Кристина Резцова, отстав на 3,6 секунды при пяти промахах. Третьей финишировала белоруска Анна Сола с отставанием в 15 секунд и четырьмя промахами.
В топ-5 также вошли Тамара Дербушева (+29,0 секунды, 2 промаха) и Виктория Бажина (+30,1 секунды, 3 промаха).