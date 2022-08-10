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Коммерсантъ FM
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Московскую недвижимость завернули в Генпрокуратуру

Суд отказался рассматривать дело века о хищении сотни зданий в столице

Как стало известно “Ъ”, вслед за Хамовническим и Басманный райсуд отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении и попытке хищения объектов столичной недвижимости, включая несколько исторических особняков в центре Москвы. Однако если в первом случае речь шла о нарушении территориальной подсудности, то теперь дело возвращено в прокуратуру из-за многочисленных нарушений норм УПК при составлении обвинительного заключения. При этом до разрешения вопроса о прекращении уголовного преследования фигурантов в связи с истекшим еще в апреле 2022 года десятилетним сроком давности дело пока так и не дошло.

Виктор Крестин

Виктор Крестин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Виктор Крестин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ходатайство о возвращении 250 томов уголовного дела прокурору в ходе предварительных слушаний в Басманном райсуде заявили защита и сами фигуранты громкого расследования. Обвиняемые в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшие председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, помощник экс-главы московского управления Росимущества Сергей Алексеев, сотрудник правоохранительных органов, ранее судимый Сергей Широков, а также коммерсант Кирилл Посашков полагают, что обвинительное заключение составлено с многочисленными нарушениями норм УПК.

В частности, защита подсудимых обратила внимание суда на то, что текст постановления о привлечении в качестве обвиняемых всех четверых фигурантов разительно отличается от имеющегося в материалах уголовного дела и обвинительном заключении. При этом датированы документы одним и тем же числом. Например, у следствия вышла путаница не только с местами совершения преступлений, но и предполагаемыми сообщниками подсудимых. Так, в одном случае у обвиняемого Широкова в качестве подельника фигурирует сначала Волков, а в итоговой версии при тех же обстоятельствах — Шумилов.

В свою очередь, адвокат Виктора Крестина констатировал, что в обвинительном заключении отсутствуют мотивы совершения экс-банкиром вменяемых ему в вину преступных действий, а также доказательства, на которые ссылался его подзащитный.

А вот защита Сергея Алексеева выразила уверенность, что уголовное дело вообще должно быть объединено с выделенным делом экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова. Как рассказывал “Ъ”, того уже дважды признавали виновным в хищении и последующей продаже за 73 млн руб. исторического здания в центре Москвы, оцениваемого в 863 млн руб. Сначала подсудимый, полностью признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение, получил условный срок, но после протеста прокуратуры ему дали реальный — три года колонии. Впрочем, и этот приговор Мосгорсуд отменил, и сейчас дело вновь слушается в Басманном райсуде. Правда, уже в обычном порядке, поскольку сделку с прокурором подсудимый расторг. В своем ходатайстве адвокаты подсудимого Алексеева обращают внимание на то, что преступления, в которых обвиняется Виталий Страшнов, совершены, по версии следствия, в соучастии в том числе и с их подзащитным.

Впрочем, для возвращения дела первому замгенпрокурора Анатолию Разинкину судье Евгении Пироговой вполне хватило и тех нарушений, которые фигурируют в обвинительном заключении. При этом до обсуждения доводов защиты о прекращении уголовного преследования фигурантов в связи с истекшим еще в апреле 2022 года десятилетним сроком давности дело даже не дошло. Их суд намерен «проверить и оценить в ходе дальнейшего производства по делу».

Отметим также, что в первый раз это уголовное дело для устранения выявленных нарушений еще в сентябре 2014 года в прокуратуру возвращал Симоновский райсуд. Тогда в нем в качестве обвиняемого и главного действующего лица фигурировал экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. После того как следствие перевело его в ранг свидетелей, решив, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался, основным действующим лицом в нем стал его бывший помощник Сергей Алексеев.

Его адвокат Дарья Евменина решение Басманного райсуда о возврате дела прокурору назвала «абсолютно законным и обоснованным». По ее словам, «действия следствия по подмене обвинений направлены на незаконное привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности и сокрытие длительного бездействия в ходе расследования уголовного дела».

В свою очередь, адвокат Кирилла Посашкова Константин Рогозин заявил “Ъ”, что вынесенное судьей Пироговой решение намерен обжаловать. «Судьей Хамовнического райсуда при передаче дела по подсудности было установлено, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли и это постановление вступило в законную силу,— отметил адвокат Рогозин.— Учитывая, что дело в отношении моего доверителя и других подсудимых можно было прекратить уже на данном этапе, в Басманном райсуде были заявлены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. И ввиду того, что они были оставлены без рассмотрения в связи с возвратом дела прокурору, сторона защиты и намерена обжаловать данное постановление».

Напомним, что в конце марта нынешнего года это дело отказался рассматривать и Хамовнический райсуд, поскольку большинство вмененных в вину фигурантам преступлений оказались совершены на территориях, находящихся в юрисдикции Басманного райсуда, куда все материалы и передали.

Суть же преступления, называемого «аферой века», конечной целью которого было хищение 120 объектов недвижимости, сводилась к тому, что Анатолий Шестерюк незаконно передавал интересовавшие махинаторов здания на праве хозяйственного управления ряду ФГУПов. Те выступали поручителями по фиктивным кредитам, полученным различными ООО в банке «Московский капитал», залогом по которым оказывались здания, которыми они и владели. После определенных, в том числе и судебных, процедур все имущество должно было достаться предполагаемым мошенникам фактически за копейки.

Впрочем, в деле, которое дошло до суда, речь идет только о пяти эпизодах, три из которых предполагаемые злоумышленники довели до логического завершения, похитив «высоколиквидные объекты недвижимости». Два из них находились в самом центре Москвы — на Поварской улице и Смоленской-Сенной площади. Ущерб, который участники преступной группы успели нанести государству, следствие оценило в сумму более 2 млрд руб.

Организаторами предполагаемого мошенничества Следственный комитет России считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата и совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева, еще одного совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина, а также бизнесмена Фарида Валеева.

Олег Рубникович

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