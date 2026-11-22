Станцию метро «Чкаловская» второй раз за день закрыли на вход
В метро советуют пользоваться станциями «Петроградская», «Горьковская» и «Спортивная»
В Петербурге станцию метро «Чкаловская» второй раз за день закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Неисправность зафиксировали в 10:29, специалисты метрополитена приступили к ее устранению.
Первый раз станцию закрывали в 10:17 по той же причине. В 10:24 ее открыли, однако через пять минут движение пассажиров снова ограничили.
На время закрытия метрополитен рекомендует пользоваться станциями «Петроградская», «Горьковская» и «Спортивная». В СПб ГКУ «Организатор перевозок» также посоветовали добираться до нужного места наземным транспортом.
UPD: в 10:58 станция «Чкаловская» работает в обычном режиме.