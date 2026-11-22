В Петербурге расторгли госконтракты на 124 млрд рублей за девять месяцев
За девять месяцев число расторгнутых соглашений выросло на 17%
В Санкт-Петербурге за январь-сентябрь 2026 года расторгли 20,7 тыс. государственных контрактов на общую сумму 124,1 млрд рублей. Количество прекращенных договоров выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их общая стоимость — почти на 52 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».
В ведомстве объяснили рост показателей преимущественно административными причинами. Около двух третей расторжений связаны с техническим закрытием уже исполненных контрактов и невозможностью уменьшить максимальную цену договора. При этом работы по 73,4% расторгнутых контрактов в 2026 году уже были оплачены.
По данным комитета, чаще всего договоры прекращали по соглашению сторон — таких случаев насчитали около 20 тыс. на 117,7 млрд рублей. Еще 668 контрактов на 5,9 млрд рублей расторгли по инициативе заказчика, 23 договора на 364,8 млн рублей — по инициативе подрядчика. Пять контрактов на 25 млн рублей прекратили по решению суда.
Эксперты, опрошенные «Деловым Петербургом», отмечают, что увеличение числа расторжений само по себе не свидетельствует о массовых срывах закупок. На статистику влияют особенности законодательства, изменение потребностей заказчиков и рост стоимости крупных строительных проектов. По мнению специалистов, важнее оценивать, удается ли после расторжения продолжить работы и насколько сдвигаются сроки их завершения.