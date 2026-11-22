По данным комитета, чаще всего договоры прекращали по соглашению сторон — таких случаев насчитали около 20 тыс. на 117,7 млрд рублей. Еще 668 контрактов на 5,9 млрд рублей расторгли по инициативе заказчика, 23 договора на 364,8 млн рублей — по инициативе подрядчика. Пять контрактов на 25 млн рублей прекратили по решению суда.