Суд отказал анапскому девелоперу Артему Очкасу в иске о защите деловой репутации, предъявленном экс-мэру курорта Юрию Полякову и двум его бывшим подчиненным. Бизнесмена обидели два релиза, вышедшие на сайте администрации, подхваченные местным, региональными и федеральными СМИ. Якобы из-за них он лишился инвестора, которому к тому же заплатил крупную неустойку. В качестве ущерба ее он и попытался взыскать с отставных чиновников. Однако суд не увидел оснований для привлечения экс-руководителей к ответственности.