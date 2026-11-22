За релиз не ответили
Застройщик не смог засудить экс-мэра Анапы Юрия Полякова за репутационный вред от релизов администрации
Суд отказал анапскому девелоперу Артему Очкасу в иске о защите деловой репутации, предъявленном экс-мэру курорта Юрию Полякову и двум его бывшим подчиненным. Бизнесмена обидели два релиза, вышедшие на сайте администрации, подхваченные местным, региональными и федеральными СМИ. Якобы из-за них он лишился инвестора, которому к тому же заплатил крупную неустойку. В качестве ущерба ее он и попытался взыскать с отставных чиновников. Однако суд не увидел оснований для привлечения экс-руководителей к ответственности.
Арбитражный суд Краснодарского края отказал предпринимателю Артему Очкасу в иске о защите деловой репутации к бывшему мэру Анапы Юрию Полякову, его бывшем заместителю Сергею Петрову, экс-начальнику правового управления администрации Евгению Павловцу и руководителю компании «Теплоэнерго» Леониду Сологубу. Бизнесмен требовал опровержения опубликованных на официальных ресурсах местной администрации сведений, которые он счел порочащими его деловую репутацию, а также 1 млн руб. компенсации морального вреда и 30 млн руб. убытков, которые он якобы получил от этих публикаций. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.
Поводом для иска стали два информационных материала, которые вышли в сентября 2019 года на официальном сайте администрации Анапы, и на ее аккаунте в одной из социальных сетей, а затем разлетелись по интернет-ресурсам. По версии истца, эти сообщения были опубликованы Евгением Павловцом с согласия мэра и его зама.
В первой статье сообщалось о том, что власти Анапы пытаются вернуть земельный участок под строительство детского сада. В ней фигурировала компания-застройщик «Вюн-Кон-Сервис», которую некоторое время возглавлял истец. Бенефициарами фирмы в разные годы являлись разные члены семьи Очкас. В публикации она критиковалась за то, что якобы на протяжении многих лет не выполняла взятые на себя обязательства по строительству детсада.
В другом материале в ее же адрес звучала критика касательно того, что она якобы является злостным неплательщиком за тепло по находящимся в ее управлении домам, говорилось и о якобы незаконных врезках в систему теплосетей на управляемых ею объектах.
На эти релизы сослался ряд анапских, кубанских и даже федеральных средств массовой информации. Все они, равно как и анапская администрация, и ее информуправление были привлечены к разбирательству в статусе третьих лиц.
Истец уверял, что данные в этих публикациях являлись недостоверными, и что это опорочило его деловую репутацию. В результате один из инвесторов расторг предварительный договор уступки паевого взноса по ЖСК «Лазурный», возводящийся на Рождественской, 55 (общая стоимость проекта, 1,5 млрд руб.). Компании пришлось вернуть ему 60 млн руб. задатка, и, помимо этого, выплатить еще 30 млн руб. неустойки.
Далее девелопер привел в суде мысль о том, что эти деньги предполагалось направить на финансирование строительства жилого комплекса. А их потеря приведет к финансовым затруднениям, напрямую влияющим на процесс строительства, а также возникновению убытков, вызванных невозможностью своевременного исполнения обязательств перед поставщиками.
При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что истец не доказал распространение сведений именно ответчиками. В статьях нет данных об их авторстве, нет подтверждений, что чиновники являются учредителями, редакцией или распространителями этих СМИ, а цитата руководителя «Теплоэнерго» в материале о тепле вообще не содержит сведений об истце или его компании.
Кроме того, суд отметил, что истец не доказал порочащий характер сведений в отношении себя, не подтвердил уровень своей деловой репутации, и факт ее утраты после публикаций.
В целом, раз экс-чиновники не распространяли эти сведения, то нет и причинно-следственной связи между их действиями и убытками от расторжения договора с инвестором. В итоге и в возмещении морального вреда и возмещении ущерба суд девелоперу отказал. Требований же к самим СМИ и их учредителям истец не заявлял.
Решение пока не вступило в законную силу. У бизнесмена есть месяц, чтобы обжаловать его в апелляцию.