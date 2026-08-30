До 17 не беспокоить

На минувшей неделе в сфере информационно-коммуникационных технологий произошло знаковое событие: корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которой принадлежат Facebook и Instagram (запрещены в РФ), согласилась выплатить коалиции американских штатов компенсацию в размере $17 млрд по иску о причинении психологического вреда подросткам и вызывании у них интернет-зависимости. Кроме того, она обязалась ввести ограничения на использование ее платформ несовершеннолетними из США. После этого ряд стран потребовали таких же самоограничений по отношению к их гражданам, в противном случае они грозят взять дело в свои руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Достигнутое в суде соглашение между корпорацией Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и группой американских штатов во главе с Калифорнией эксперты в США называют не иначе как вехой, и на то есть основания. Во-первых, инициаторам судебного иска к ИТ-гиганту удалось выбить из него обещание выплатить им приличную сумму в виде компенсаций. Около $12 млрд корпорация направит штатам в течение десяти лет (те обещают вложить их в проекты в сфере охраны психологического здоровья подростков), а если другие соцсети и мессенджеры (в том числе Snap, TikTok и YouTube) возьмут на себя аналогичные обязательства, то добавит к этой сумме еще $5 млрд.

А во-вторых, и это на самом деле важнее, она пообещала ввести на своих платформах ограничения для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет.

Им будет дозволено пользоваться ее сервисами не более двух часов в день (кроме с полуночи до шести часов утра, когда доступ будет полностью заблокирован). В ночное и школьное время вышеупомянутые соцсети не будут рассылать подросткам уведомления. Также несовершеннолетние не смогут увидеть статистику лайков и репостов на своих страницах и лишатся возможности создавать более одного аккаунта. Для снятия этих и других вводимых ограничений нужно будет согласие родителей молодых пользователей.

Иск к Meta (признана в России экстремистской и запрещена) американские штаты подали на том основании, что ее платформы, по мнению большой группы экспертов и общественных активистов, содержат алгоритмы, нацеленные на вызывание зависимости у детей и наносящие вред их психическому здоровью. В США до 95% подростков (в возрасте 13–17 лет) пользуются социальными сетями, причем более 33% из них сообщают, что делают это «почти постоянно». Последняя группа, по оценке психологов, в два-три раза больше подвержена рискам тревожности, депрессии и суицидального поведения. Свою вину в вызывании у подростков зависимости от ее сервисов корпорация не признала, однако, когда стало ясно, что судебное разбирательство складывается не в ее пользу, предложила урегулировать вопрос до вердикта.

Как отмечают американские СМИ, штраф в размере $17 млрд — это небольшая сумма для компании с рыночной стоимостью около $1,5 трлн и годовой выручкой порядка $200 млрд. Инвесторы также, похоже, не обеспокоились: в день, когда стало известно о достигнутом в суде соглашении, акции корпорации выросли на 1%.

Между тем новость о готовности Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на добровольной основе ввести лимиты для подростков фактически сразу вызвала лавину заявлений со стороны властей целого ряда стран и структур о том, что они требуют от компании принятия таких же мер по отношению к их несовершеннолетним. Об этом уже заявили Еврокомиссия, Британия, Австралия, Мексика, Южная Корея и Филиппины.

Ранее эти и многие другие страны и структуры уже пытались добиться от соцсетей дополнительных мер по защите молодых пользователей, однако ИТ-гиганты неохотно шли на переговоры, обвиняя государства в желании ввести цензуру и ограничить свободы. Эксперты между тем говорят, что все дело в нежелании соцсетей терять доходы от таргетированной рекламы: по разным подсчетам, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) получает около $11 млрд выручки от пользователей моложе 18 лет, причем $2,5 млрд из этой суммы приходится на детей младше 13 лет, которые по ныне действующим правилам самой корпорации вообще не должны иметь доступ к ее платформам.

В ООН поддержали требование государств к Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и другим ИТ-гигантам о введении самоограничений. «Принципы безопасного пользования должны внедряться во всей отрасли. Правительствам необходимо действовать активно, а не ждать, пока инициативу проявят суды и компании»,— заявил по этому поводу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Если Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и другие платформы не пойдут на добровольные самоограничения, правительства продолжат принимать односторонние меры по лимитированию доступа подростков к соцсетям.

Примечательно, что пионерами в этой области выступают страны, которые еще до недавнего времени на всех международных площадках жестко отстаивали принцип полной свободы доступа к интернету. Так, 21 июля парламент Франции одобрил законопроект, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Закон должен был вступить в силу с 1 сентября, но французский Конституционный суд счел, что ряд его положений противоречит конституции страны. Правительство сейчас дорабатывает документ, чтобы внести его на рассмотрение парламента в обновленном виде.

При этом и весь Евросоюз как объединение двигается в этом же направлении: как ожидается, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о необходимости введения схожих норм во всех странах ЕС. Целый ряд стран ЕС, не дожидаясь общеевропейских инициатив, уже готовят национальные ограничения, схожие с французскими. Среди них Греция, Испания, Польша и Словения.

В целом же на данный момент более 15 стран уже приняли либо готовятся принять законы об ограничении доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Первой страной в мире, полностью запретившей использование подростами соцсетей, в декабре 2025 года стала Австралия. Австралийцы в возрасте до 16 лет не должны иметь доступ к Instagram, Facebook (запрещены в РФ), X, TikTok, Reddit и Snapchat. Исключение составил YouTube, который, по мнению властей Австралии, угрозы для детей не представляет (при этом создавать собственные аккаунты им теперь запрещено). Индонезия и Малайзия вскоре последовали примеру Австралии. Индонезийские власти объявили о введении точно таких же ограничений в марте этого года, а власти Малайзии — в июне. Ряд стран ограничился компромиссным вариантом: несовершеннолетним оставили право пользоваться соцсетями, но с согласия родителей и при их контроле. По этому пути пошли Германия, Италия, Норвегия и Вьетнам.

Наиболее острая проблема, которая стоит перед государствами (и встанет перед вводящими ограничения корпорациями),— это сложность отслеживания возраста пользователей.

Технологии нетрудно обойти (что, по последним данным, и делают до 80% подростков в Австралии, установивших VPN для захода в свои аккаунты в соцсетях), а требование о предоставлении удостоверения личности или селфи при входе в аккаунт сталкивается в ряде случаев со строгими законами о защите персональных данных и чревато риском утечки чувствительной информации.

В России также обсуждаются различные варианты защиты несовершеннолетних от угрозы интернет-зависимости. «Весь мир борется с проблемой существования пагубной и нежелательной информации на просторах сети, тем более с открытым доступом для детей. Единой правовой кальки, на которую можно было бы опереться, не существует. Но уже на данный момент стало предельно ясно, что риски необходимо минимизировать как для детей, так и для взрослых. При этом запрет социальных сетей (в РФ.— “Ъ”) для детей не обсуждается»,— пояснил “Ъ” заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, известный телеведущий Евгений Попов. Из его комментария следует, что российские власти считают более эффективными усилия по минимизации деструктивного и опасного контента. Так, напомнил собеседник “Ъ”, 26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнительные меры по защите граждан и их сбережений от кибермошенников (так называемый «Антифрод-2»).

Александр Аношин, Елена Черненко