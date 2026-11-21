Воронежский «Факел» в гостях выиграл у «Акрона» со счетом 2:0
Заменивший Кокшарова Максим Турищев очень быстро реализовал свой выход на поле. На 43-й минуте Антон Ковалев прорвался по правой бровке и отдал передачу на ближнюю штангу из-под Дениса Попенкова. Турищев принял передачу спиной к воротам, уверенно развернулся и без особых помех отправил мяч в левую «девятку».
Инал Танашев добавил к первому тайму четыре минуты, а «Факел» решил не «отпускать» соперника с поля без второго гола. Первым забитым мячом в этом сезоне отметился Белайди Пуси. Матвей Бардачев потащил снаряд по левому полуфлангу и отыграл в центр на форварда «огнеопасных», а тот неспешно прошелся с мячом до линии штрафной, зашел в нее и расстрелял правый угол ворот Виталия Гудиева фактически без каких-либо препятствий со стороны защиты «Акрона».