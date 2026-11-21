Уже под занавес основного времени и в добавленные минуты команды обменялись несколькими острыми выпадами. У «Акрона» парой опасных ударов отметился Стефан Лончар, но фортуна в этот вечер явно была не на его стороне, что игрок воспринимал не слишком сдержанно. У «Факела» же дубль мог оформить Турищев, но один его аккуратный удар низом прошел рядом со стойкой, а другой плотный выстрел был парирован Гудиевым.