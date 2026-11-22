Более 100 зацеперов выявили в Ижевске за 10 месяцев
Рейды проводятся ежемесячно
128 случаев зацепинга подростков на общественном транспорте Ижевска было выявлено за 10 месяцев. Об этом сообщили в администрации города.
«Подростки ищут острых ощущений, не понимая, что это смертельно опасно. Буквально на этой неделе произошел трагический случай»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о гибели 18-летнего зацепера, упавшего между вагонами трамвая.
Проводятся ежемесячные рейды администрации, «ИжГЭТ» и правоохранителей. За проезд на открытых частях транспорта подростков ставят на учет, родителей — привлекают за ненадлежащее воспитание.