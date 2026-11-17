18-летний зацепер погиб после падения с трамвая в Ижевске
Молодой человек передвигался на сцепке между вагонами
18-летний молодой человек погиб в Ижевске после падения с трамвая, на сцепке которого он передвигался между вагонами. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.
Тело юноши обнаружили вечером 16 ноября на трамвайных путях возле дома №32 на улице 9-й Подлесной. По предварительным данным следствия, молодой человек упал со сцепки и получил травмы, от которых скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.