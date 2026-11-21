Иловлинский район Волгоградской области получил нового руководителя
ВРИП главы стал Алексей Русаков
Временно исполняющим полномочия главы Иловлинского района Волгоградской области с 21 ноября 2026 года назначен Алексей Русаков. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров, сообщили в облкомтерполитики.
Алексею Русакову 44 года. До нового назначения он работал заместителем главы Палласовского района, затем — заместителем главы Городищенского района. Отмечается, что господин Русаков имеет опыт муниципального управления, в том числе в сферах ЖКХ и строительства.
Накануне, 20 ноября, пост врип главы Иловлинского района добровольно покинул Олег Попов, проработавший на посту несколько месяцев. Его предшественника Ивана Геля суд приговорил к лишению свободы, признав виновным в смерти подчиненного — начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина.