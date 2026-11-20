ВРИП главы Иловлинского района Волгоградской области ушел в отставку
Олег Попов покинул свой пост добровольно
Олег Попов, временно исполняющий полномочия главы Иловлинского района Волгоградской области, покинул свой пост. Накануне чиновник сообщил о добровольном решении, депутаты районной думы его полностью поддержали. Об этом сообщили в облкомтерполитики.
Олег Попов родился в Иловле. Карьеру начинал агрономом, в 1997 году стал заместителем главы Николаевского района, затем — заместителем главы Быковского района. Последние 17 лет занимал пост первого заместителя главы Иловлинского муниципального района.
Михаил Битюцкий, председатель комитета Волгоградской области по территориальным образованиям, внутренней и информационной политике, поблагодарил господина Попова за многолетнюю работу и вручил ему нагрудный знак «За преданность родной земле».