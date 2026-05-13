Приговор не разгорелся

Иловлинский районный суд Волгоградской области приговорил главу района Ивана Геля к трем годам условно за превышение полномочий, повлекшее гибель работника администрации Александра Переярина на пожаре. Прокуратура требовала для чиновника шесть лет реальной колонии. Родственники погибшего, получившего посмертно орден Мужества, остались без извинений и компенсаций. Гражданские иски к Гелю не подавались.

Фото: t.me / glava_ilov_admin Родственники погибшего Александра Переярина хотят объяснений суда по поводу условного срока Ивану Гелю

Глава Иловлинского района Иван Гель приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В течение указанного времени судья Вячеслав Пичугин запретил чиновнику занимать руководящие должности в муниципальных органах власти. Ранее гособвинение запрашивало Гелю шесть лет колонии общего режима с запретом работать на госдолжностях два года.

Иван Гель, который занимает пост главы Иловлинского района с 2009-го, стал фигурантом уголовного дела в сентябре 2022 года после гибели начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина при тушении пожара на хуторе Стародонском в конце августа. Ожоги получили еще трое подчиненных, защищавших от огня детский лагерь «Лазурный».

По данным следствия, погибший и пострадавшие выполняли поручение главы района, хотя тушение пожаров не входило в их обязанности. Правоохранительные органы сообщили, что Александр Переярин и трое его коллег из администрации направлялись на место происшествия на внедорожнике. В прицепе автомобиля находились емкость с водой и бензиновая помпа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, окружив машину. Работники администрации эвакуировались и побежали навстречу огню, чтобы покинуть опасную зону. Однако господин Переярин получил сильные ожоги и погиб на месте, остальным выбраться удалось. В июне 2023 года президент Владимир Путин посмертно наградил Александра Переярина орденом Мужества.

Обвинение, однако, предъявили Ивану Гелю только в апреле 2024 года. В качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Спустя месяц Центральный районный суд Волгограда постановил отстранить от должности главу Иловлинского района. Тем не менее Иван Гель до сих пор значится на своем посту, согласно информации на сайте районной администрации и ЕГРЮЛ.

В сентябре 2024 года дело поступило в Иловлинский райсуд на рассмотрении судье Вячеславу Пичугину, который принял решение о передачи материалов по подсудности. Потерпевшая сторона пыталась оспорить определение в апелляции, но жалобы не соответствовали требованиям УПК и были возвращены.

В конце того же года дело поступило в тот же суд, но уже судье Андрею Кузнецову. В августе 2025-го он постановил вернуть уголовное дело в отношении главы района Ивана Геля прокурору. Судья нашел обвинительном заключении противоречия: следствие в одном и том же эпизоде вменило чиновнику умышленные действия и одновременно преступление по небрежности. Кроме того, в обвинении перечислены общие ссылки на нормы Конституции, Трудового кодекса и законов о пожарной безопасности без конкретизации, какие именно полномочия и кем были превышены.

Потерпевшая сторона обжаловала решение в апелляции. Волгоградский облсуд отменил определение. После этого судья Андрей Кузнецов подал в отставку по собственному желанию, однако квалификационная коллегия судей (ККС) уволила на основании привлечения его к дисциплинарной ответственности.

В октябре прошлого года дело Ивана Геля вновь поступило на рассмотрение судье Вячеславу Пичугину. В феврале 2026 года, пока продолжались слушания, господин Пичугин подал в ККС заявление об отставке, которое было удовлетворено, сообщалось на сайте коллегии. Полномочия Вячеслава Пичугина прекратятся 1 августа.

Во время прений в апреле сторона погибшего полностью согласилась с требованиями прокуратуры, которая запросила шесть лет колонии общего режима и запрет на работу в органах власти. Однако адвокат Геля Михаил Растрыгин настаивал на несчастном случае и просил для своего подзащитного оправдательного приговора.

Вчера после оглашения приговора представитель потерпевшей стороны Юрий Букаев заявил журналистам, что родственники погибшего удовлетворены тем, что глава района признан виновным. Однако они требуют объяснений, почему суд назначил условный срок по тяжкой статье. Также господин Букаев отметил, что Иван Гель не извинился перед семьей погибшего и не выплатил им никакую компенсацию. Гражданские иски к чиновнику о возмещении в суд не поступали. С защитой Ивана Геля связаться не удалось.

Нина Шевченко