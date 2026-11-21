Долг экс-главы ярославского банка выставили на торги
АСВ выставило на публичное предложение права требования к бывшему контролирующему лицу «Булгар банка» Сергею Довиденко на 6,18 млрд руб. Банк был зарегистрирован в Ярославле, информация о торгах опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги на площадке Российского аукционного дома продлятся до 22 января 2027 года. Начальная цена лота составляет 5,5 млрд руб. Долг подтвержден решениями судов и связан с хищениями и привлечением господина Довиденко к субсидиарной ответственности.
«Булгар банк» перерегистрировался из Казани в Ярославль в 2016 году. В январе 2017 года ЦБ отозвал у него лицензию, а в феврале Арбитражный суд Ярославской области признал кредитную организацию банкротом.
В 2020 году бывшего председателя правления Сергея Довиденко приговорили к четырем годам колонии за хищение около 248 млн руб. В марте 2026 года суд взыскал с него 5,8 млрд руб. в порядке субсидиарной ответственности по иску АСВ.