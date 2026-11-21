АСВ выставило на публичное предложение права требования к бывшему контролирующему лицу «Булгар банка» Сергею Довиденко на 6,18 млрд руб. Банк был зарегистрирован в Ярославле, информация о торгах опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).