С экс-главы ярославского банка взыскали почти 6 млрд рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и взыскал с экс-председателя правления АО «Булгар банк» Сергея Довиденко в порядке субсидиарной ответственности 5,8 млрд руб., включая мораторные проценты. Об этом сообщили в пресс-центре АСВ.

Фото: официальный сайт АС Ярославской области

Фото: официальный сайт АС Ярославской области

«Основаниями для привлечения послужили выдача банком технических кредитов и иные способы вывода активов»,— пояснили в пресс-центре.

«Булгар-банк», считавшийся ранее одним из старейших банков Татарстана, в августе 2016 года перерегистрировался в Ярославле. В январе 2017 года Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Причиной было названо несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами из-за низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток. АО «Булгар Банк» находится в процессе банкротства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте 2020 года Ленинский районный суд Ярославля приговорил бывшего председателя правления АО «Булгар банк» Сергея Довиденко к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Господина Довиденко обвиняли в хищении у банка 248 млн руб.

Алла Чижова