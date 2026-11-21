По предварительным данным, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и не справился с управлением. Оба пострадавших в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. С травмами различной степени тяжести они доставлены в Березовскую ЦГБ, где им оказывают необходимую помощь.