В Березовском в ДТП пострадали пассажир и водитель BMW без прав
В Березовском около автомобиль BMW под управлением 22-летнего водителя, не имеющего права управления, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево напротив дома № 45 по улице Ленина. Пострадали сам водитель и его 20-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и не справился с управлением. Оба пострадавших в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. С травмами различной степени тяжести они доставлены в Березовскую ЦГБ, где им оказывают необходимую помощь.
Установлено, что водитель BMW является гражданином другого государства, срок временного пребывания которого на территории РФ истек. Мужчине грозит депортация.
В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (вождение без прав), ст. 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремня безопасности), ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса) и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью потерпевшего).
Проверка по факту ДТП продолжается.