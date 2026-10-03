Reuters: участник хакерской группировки ShinyHunters задержан в Иордании

Правоохранительные органы Иордании задержали Саиф аль-Дин Хадера — члена хакерской группировки ShinyHunters, которая в конце сентября взломала систему Федерального бюро расследований (ФБР) и похитила данные действующих и бывших сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, мужчина согласился сотрудничать с правоохранительными органами и помочь установить личности других хакеров, причастных к атаке. В ФБР не стали подтверждать или опровергать информацию, но отметили, что уже «начали работать с партнерами для задержания некоторых подозреваемых».

Reuters пишет, что правоохранительные органы разных стран зачастую сталкиваются с трудностями при преследовании участников таких группировок, как ShinyHunters, Lapsus$ или Scattered Spider. Эксперты считают, что это обусловлено тем, что у них нет четкой структуры, а пострадавшие не всегда согласны сотрудничать со следствием.

ShinyHunters объявила о взломе ФБР 22 сентября. Согласно заявлению группировки, ей удалось получить сведения об их заданиях, а также медицинских документах. Reuters пишет, что уже 29 сентября она перестала отвечать журналистам по привычным каналам связи. На следующий день сайт ShinyHunters в даркнете стал недоступен. Директор ФБР Кэш Патель намекал на то, что некоторые члены группировки могут быть задержаны, но официально об этом объявлено не было.