За год число грузоперевозок на Урале выросло почти на четверть
В октябре 2026 года количество магистральных автомобильных грузоперевозок на уральском направлении (Екатеринбург и Челябинск) увеличилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных логистической ИТ-платформы Loginet.
Уральское направление заняло второе место по темпам годового роста числа рейсов среди пяти наиболее популярных направлений. Более высокая динамика зафиксирована только в Сибири (+25,1%). Для сравнения в Москве и Московской области количество рейсов выросло на 18,2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 17,7%, на Юге — на 19,1%.
Стоимость перевозок тентованным транспортом за год выросла на 13,4%, рефрижераторным — на 16,2%. Доставка грузов, требующих соблюдения температурного режима, дорожала быстрее перевозок обычным тентованным транспортом.
Несмотря на годовой рост, в октябре количество рейсов на Урале сократилось на 2,2% по сравнению с сентябрем. За тот же период стоимость тентованных перевозок снизилась на 1,5%, рефрижераторных — на 2,6%.