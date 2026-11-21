Уральское направление заняло второе место по темпам годового роста числа рейсов среди пяти наиболее популярных направлений. Более высокая динамика зафиксирована только в Сибири (+25,1%). Для сравнения в Москве и Московской области количество рейсов выросло на 18,2%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 17,7%, на Юге — на 19,1%.