Криптоцикл вошел в зону спада
Почему биткойн теряет позиции и как долго продлится падение
Впервые за два года крупнейшая криптовалюта рухнула до $55 тыс. К утру 21 ноября она частично отыграла провал — и колеблется в районе $57 тыс. За сутки биткойн потерял больше 6% стоимости, а с октябрьского максимума подешевел почти на треть. Тогда за актив давали около $87 тыс. Кроме того, за сутки на криптобиржах принудительно закрыли сделки на сумму более $1 млрд.
Инвесторы на фоне общего снижения интереса к рискованным вложениям уже распродают свои активы. Эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев полагает, что биткойн лишь продолжит дешеветь:
«Наблюдается общий пессимизм на рынке: все активы достаточно плохо себя чувствуют. Плюс недавно нам объявили, что, возможно, с Ираном будет опять какое-то продолжение конфликта, и это, конечно, не может инвесторов не пугать. Отметка в $60 тыс. действительно была сильной. Даже люди, которые очень давно в биткойне сидели и верили в него, начинают разочаровываться. И фонды, и компании, которые были в рынке давно и разбирались в нем, сейчас не сказать, что напуганы, но смотрят на альтернативы.
У биткойна практически пропал нарратив, для чего его держать, как он может вырасти, на основании чего.
Такой нарратив есть, например, у AI-сектора, и он скорее вырастет, чем биткойн. Я думаю, что будем еще падать, до куда — никто не знает. Нет ни одного аргумента, почему биткойну можно расти. Для умных денег этим аргументом была возможность спекуляции на больших объемах. Для розницы продавали идею, что это потенциально тоже достаточно большой рост. Купил и забыл — для розницы это лучший из возможных сценариев. С биткойном он уже практически не может состояться».
19 ноября инвесторы вывели из американских биржевых фондов на биткойн более $500 млн, а с начала ноября — почти $3,5 млрд. И хотя месяц еще не закончился, отток средств уже стал четвертым по величине с начала 2024 года. При этом руководитель дирекции по криптоактивам УК «Альфа-Капитал» Сергей Джуринский сохраняет оптимизм. По его прогнозу, рынок стабилизируется в течение нескольких недель:
«Паники на крипторынке случаются регулярно — в этом нет ничего необычного. За каждой паникой следует успокоение. С точки зрения циклической картины мира, биткойн три года растет, один год падает. И вот мы сейчас проходим этот один год немножко с небольшим запозданием на один месяц. Инвесторам стоит посоветовать ждать той точки, когда рынок найдет свое равновесие. В ближайшие недели ожидается стабилизация этого рынка и возврат ликвидности, скажем так, от IPO, которые происходили совершенно недавно.
В целом картинка очень похожа на то, что происходило при IPO SpaceX.
Тогда так же происходил отток ликвидности из спотовых ETF, участники рынка продавали свои криптоактивы, чтобы релоцировать капитал в IPO SpaceX. Через какое-то время этот капитал возвращался в криптосектор. Да, есть вопрос по поводу будущего технологического сектора в Штатах, но кажется, что этот вопрос уже заложен в целом. Поэтому в целом ничего страшного не происходит, совершенно картина в рамках разумного, нет никаких крахов биткойна».
Рекордного значения биткойн достиг в октябре 2025 года — его цена поднялась до $126 тыс. Крипторынок тогда оценивали более чем в $4 трлн. Сейчас его стоимость сократилась вдвое.