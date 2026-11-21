«Наблюдается общий пессимизм на рынке: все активы достаточно плохо себя чувствуют. Плюс недавно нам объявили, что, возможно, с Ираном будет опять какое-то продолжение конфликта, и это, конечно, не может инвесторов не пугать. Отметка в $60 тыс. действительно была сильной. Даже люди, которые очень давно в биткойне сидели и верили в него, начинают разочаровываться. И фонды, и компании, которые были в рынке давно и разбирались в нем, сейчас не сказать, что напуганы, но смотрят на альтернативы.