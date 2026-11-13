Крипта споткнулась о чипы
Как уход Дженсена Хуанга ударил по биткойну
Вслед за акциями Nvidia на бирже падает криптовалюта. 13 ноября биткойн в моменте впервые с августа подешевел до $68 тыс. С начала недели он потерял 9% стоимости. Похже монета частично отыграла падение, но все еще торгуется ниже $70 тыс.
Дешевеют и другие криптоактивы. Ethereum, вторая по величине валюта на рынке, снизилась в цене на 5,5% и продается меньше, чем за $2 тыс. Падение напрямую связано с волатильностью финансового рынка в США, рассказал “Ъ FM” руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:
«В целом, стоит рассматривать определенные сложности и падение на мировых финансовых рынках, связанное прежде всего с проблемами в секторе бигтеха. Криптовалюты, поскольку никогда не являлись защитным инструментом, хотя некоторые, там, пытались привязывать стоимость криптовалюты к стоимости золота или каким-то другим индикаторам, но в любом случае — это высоковолатильный инструмент, который реагирует на любые новостные события и движения активов. Если они будут восстанавливаться, то и криптовалюта будет восстанавливаться. Но в любом случае в ближайшие моменты котировки так или иначе будут находиться под давлением. Какие-то небольшие технические отскоки, конечно, возможны. Они вполне естественны, но опять же это чисто техническая картинка.
Полагаю, что могут быть котировки даже ниже. $70 тыс. — это, наверное, такой серьезный уровень, который так или иначе рынки замечают, они где-то в этих пределах будут, по крайней мере краткосрочные котировки могут и проваливаться, просаживаться ниже $70 тыс.
Если мы говорим о каких-то долгосрочных сбережениях — то это чисто для диверсификации. И опять же доля портфеля, плюс-минус консервативных инвесторов, должна быть относительно небольшой для того, чтобы движения не приводили к существенной просадке. Инвесторы должны внимательно учитывать, прежде чем вкладываться капиталами в криптовалюты»..
На фоне скандала с главой Nvidia Дженсеном Хуангом и его уходом из компании индекс биржи Nasdaq за сутки потерял 0,3%. Акции самой корпорации подешевели почти на 6%. Пока рынок бигтеха не восстановится, криптовалюта останется такой же волатильной, считает эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев:
«Вся крипта вошла уже в эту парадигму, что это чуть ли не самый рисковый актив на рынке, и мы ходим вслед за рынком акций. Посыпалась Nvidia, весь сектор техов, и вслед за ними сразу ожидаемо посыпалась криптовалюта. Будет ли она дальше падать — зависит от техов опять же, что будет с AI-компаниями, как они себя поведут. Ну а там уже своя игра, на которую криптовалюта ни повлиять, ни как-то отстроиться от нее уже, наверное, никогда не сможет.
Хуанг не вернется в Nvidia, а значит, там будет волатильность, а криптовалюта с большей амплитудой будет волатилить либо вверх, либо вниз. Наверное, все будет хорошо, потому что проникновение-то технологий идет, люди начинают использовать, компании, искусственный интеллект все активнее. И вот это падение только на новостях о том, что Хуанг как бы "неверный муж", и обосновано в какой-то степени, но на бизнес-то это сильно не влияет: чипы будут производиться, сектор будет расти».
За сутки общая капитализация рынка крипты снизилась больше чем на 5%, до $2,3 трлн.