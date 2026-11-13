Крипта споткнулась о чипы

«Вся крипта вошла уже в эту парадигму, что это чуть ли не самый рисковый актив на рынке, и мы ходим вслед за рынком акций. Посыпалась Nvidia, весь сектор техов, и вслед за ними сразу ожидаемо посыпалась криптовалюта. Будет ли она дальше падать — зависит от техов опять же, что будет с AI-компаниями, как они себя поведут. Ну а там уже своя игра, на которую криптовалюта ни повлиять, ни как-то отстроиться от нее уже, наверное, никогда не сможет.