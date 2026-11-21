В настоящее время «Факел» находится на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. После 14 туров в активе «огнеопасных» шесть очков при одной победе, трех ничьих и десяти поражениях.Следующую игру «огнеопасные» проведут на выезде сегодня, 21 ноября. Соперником станет «Акрон».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 14-м туре РПЛ «Факел» 7 ноября принимал на своем стадионе московское «Динамо». Этот матч стал первым для Хасанби Биджиева в статусе главного тренера «огнеопасных». В дебютной игре с новым наставником воронежцы вполне могли если не выиграть, то отобрать очки у статусного соперника, который в этом сезоне борется за чемпионство. Однако неудачная реализация моментов не позволила хозяевам удержать даже ничью. Итоговый счет — 1:2.