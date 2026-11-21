Над Ленинградской областью сбили 61 беспилотник
В Пулково ввели ограничения по прием и отправку самолетов
Над Ленинградской областью сбили 61 беспилотник. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Первые сообщения об атаке БПЛА глава региона опубликовал в 05:09. На тот момент сообщалось о шести сбитых беспилотниках. Позже число уничтоженных дронов увеличилось сначала до 38, а затем до 49 и 61.
На фоне атаки в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в 04:57 сообщил представитель Росавиации.
В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.