Маколей Калкин готов вернуться к роли Кевина в продолжении франшизы «Один дома»

Маколей Калкин заявил, что не исключает возвращения к роли Кевина Маккалистера в предполагаемом сиквеле «Один дома», передает журнал Variety. По словам актера, он готов вновь сыграть культового персонажа, если продолжение окажется «в самый раз». Более того, у Калкина уже есть собственная концепция фильма, которая могла бы стать основой для нового проекта.

Актер предложил сюжет, в котором его герой — разведенный или овдовевший отец, занятый работой и потерявший контакт с сыном. Конфликт обостряется, когда Кевина закрывают вне дома, а его ребенок расставляет ловушки против собственного отца, не впуская его обратно. По словам Калкина, дом в этой истории выступает метафорой отношений, а герой стремится «вернуться в сердце сына».

Франшиза «Один дома» сделала Калкина звездой 1990-х: первый фильм собрал по миру $476 млн, а в 1992 году актер вернулся в сиквеле «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Однако режиссер оригинала Крис Коламбус выступает против новых продолжений, считая, что успех первых двух частей невозможно повторить. Тем не менее предпринимались попытки возродить бренд: после третьей, четвертой и пятой частей Disney в 2021 году выпустила перезапуск, который получил холодные отзывы критиков.

Краткая история «Один дома» — в материале Weekend «Травмы, раны и экономическое неравенство».

Маколей Карсон Калкин родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке. Его мать была телефонисткой, а отец — пономарем при местной католической церкви. Мальчик ходил в специальную школу для детей, которые с раннего детства играли в кино и театрах. Он выделялся среди сверстников и сразу проявил незаурядные актерские способности

Фото: AP

Впервые Маколей Калкин вышел на сцену в четыре года, а в кино дебютировал в 1985 году, в эпизодической роли в фильме «В полночный час». В девять лет мальчику досталась уже первая главная роль — в фильме «Дядюшка Бак»

Фото: AP / Malcolm Clarke

Затем последовал блокбастер «Один дома» — вечный лидер рейтинга самых популярных рождественских комедий. В год выхода картина собрала по всему миру рекордные $500 млн, а десятилетний Калкин получил $100 тыс.

Фото: 20th Century Fox

Гонорар Калкина за роль шкодливого ребенка в фильме «Один дома-2», вышедшем на экраны в 1992 году, составил уже $5 млн. В 1996 году его состояние оценивалось в $50 млн

Фото: Reuters

В 1993 году Калкин с успехом сыграл испорченного ребенка в фильме с названием «Хороший сын». Картина Джозефа Рубина сразу же возглавила список рекордсменов проката по итогам уикенда, собрав $12,5 млн. Роль сестры главного героя, которую тот готов был ради смеха утопить в проруби, сыграла настоящая сестра Калкина — Куинн Калкин

Фото: 20th Century Fox

Последней «детской» работой Калкина стал «Богатенький Ричи». После карьера актера явно пошла на спад, чему в числе прочего способствовали неурядицы в семье. В 1995 году его отец и импресарио Кит разошелся с его матерью из-за разногласий по поводу того, кто будет контролировать миллионные гонорары сына

Фото: AP / Chris Pizzello

«В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет»
Голливудские продюсеры обращали на повзрослевшего Калкина все меньше внимания. Он стал гораздо чаще появляться в ночных клубах, чем на съемочных площадках

Фото: Reuters

Последовал почти десятилетний перерыв Калкина в «большом» кино. «За шесть лет работы в кино я снялся в четырнадцати фильмах. Все эти годы я работал через день, пока наконец не понял, что не хочу больше этим заниматься. Я очень любил сниматься, когда был совсем мелким, но постепенно это занятие стало каким-то… токсичным. Я решил вырваться на свободу. Я мог наконец смотреть телевизор, влюбляться, общаться с друзьями, совершать глупости! Я и представить себе не мог, что мои ровесники занимаются всем этим, а я сижу где-то в сторонке»,— говорил об этом Калкин

Фото: Reuters

В 1998 году 18-летний Калкин женился на Ракель Майнер, тоже актрисе. Она начала сниматься в 90-м году в телесериале «Shining Time Station». Ее первой серьезной работой в кино стала главная роль в фильме «Дневник Анны Франк». В 2002 году пара развелась

Фото: Reuters

В том же году Калкин начал встречаться с актрисой Милой Кунис. Их роман продлился почти 10 лет, но зимой 2011 года публицист Кунис сообщил: актеры расстались, «но остались близкими друзьями». В апреле 2021 года актер стал отцом. У Калкина и его девушки Бренды Сонг, с которой познакомился на съемках «Changeland», родился сын Дакота Сонг

Фото: AP / The Jackson Family, Harrison Funk

Авторский американский фильм «Клубная мания» (Party Monster) 2002 года, снятый на основе реальных событий, анонсировался как «сенсационное возвращение на большой экран» Маколея Калкина. Калкин сыграл Майкла Элига, лучшего в Нью-Йорке организатора вечеринок, доигравшегося до убийства своего наркодилера

Фото: ContentFilm

У самого актера тоже были проблемы из-за наркотиков. В 2004 году Калкин был остановлен за превышение скорости. Обыскав машину, офицер обнаружил на пассажирском сиденье 17,3 г марихуаны. Как выяснилось позже, Калкин употреблял не только марихуану, но и сильнодействующие медицинские препараты ксанакс и клоназепам, на которые он не смог предъявить рецептов. Калкин получил год условно

Фото: Oklahoma County Sheriff

Сразу после выхода на экраны «Клубной мании» Калкин заявил, что уже снялся в следующем фильме — «черной комедии о том, во что превратилась христианская религия в Америке в наши дни, когда школьники стреляют друг в друга, а террористы взрывают Нью-Йорк». В комедийной драме «Спасенная» Маколей Калкин в роли циничного инвалида весь фильм просидел в инвалидной коляске

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Маколей Калкин — крестный отец двоих детей Майкла Джексона. Калкин подружился с певцом после успеха фильма «Один дома». В 2005 году на судебном процессе по делу о развращении малолетних Калкин заявил, что в отношении него никаких развратных действий певец не совершал, и назвал обвинения против господина Джексона нелепыми. Во время перекрестного допроса актер признал, что неоднократно ночевал в комнате Майкла Джексона, когда гостил у него на ранчо Neverland в начале 90-х годов. «Случалось, я спал с ним в одной постели,— рассказал Калкин.— Я иногда просто падал на его кровать и тут же засыпал». Спал он, по его словам, одетым и «даже носки не снимал»

Фото: twitter.com/MacaulayReal

В 2012 году Калкин основал музыкальную группу под названием The Pizza Underground, которая исполняет пародии на The Velvet Underground, и иногда выступает с диджей-сетами

Фото: Sam Santos/WireImage/Fotobank

В том же году пресса начала писать о проблемах со здоровьем у Калкина. Говорили, что он «шокирующе худой» и курит по три пачки сигарет в день. «Он будто поставил никотиновую зависимость на конвейер. Почти каждый раз, когда я вижу его, у него свисает с губы сигарета и он яростно пыхтит», — писал National Enquirer со ссылкой на «близкого друга» актера. Другой источник таблоида сообщил, что у Калкина наркотическая зависимость и он употребляет героин

Фото: Mike Coppola/WireImage/Fotobank

Последний фильм, в котором Калкин принимал участие, – снятый на iPhone «Не тот Ферарри». По сюжету музыкант Адам Грин и его приятели после употребления кетамина перемещаются в игру «Супер Марио». Журнал New Musical Express назвал картину «самым сюрреалистичным фильмом» 2011 года

Фото: Twitter

«Я живу простой жизнью. Я кормлю рыбок, гуляю с собаками, готовлю и иногда встречаюсь с теми, кто мне дорог»

Фото: Sarah Morris / Getty Images

В 2016 году музыкальная группа Калкина распалась. С 2018 года актер снимает собственную передачу «Bunny Ears», иногда появляется в рекламах и принимает участие в качестве гостя в известных теле- и интернет-шоу

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

