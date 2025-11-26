Маколей Калкин готов вернуться к роли Кевина в продолжении франшизы «Один дома»

Маколей Калкин заявил, что не исключает возвращения к роли Кевина Маккалистера в предполагаемом сиквеле «Один дома», передает журнал Variety. По словам актера, он готов вновь сыграть культового персонажа, если продолжение окажется «в самый раз». Более того, у Калкина уже есть собственная концепция фильма, которая могла бы стать основой для нового проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маколей Калкин

Фото: David Swanson / Reuters Маколей Калкин

Фото: David Swanson / Reuters

Актер предложил сюжет, в котором его герой — разведенный или овдовевший отец, занятый работой и потерявший контакт с сыном. Конфликт обостряется, когда Кевина закрывают вне дома, а его ребенок расставляет ловушки против собственного отца, не впуская его обратно. По словам Калкина, дом в этой истории выступает метафорой отношений, а герой стремится «вернуться в сердце сына».

Франшиза «Один дома» сделала Калкина звездой 1990-х: первый фильм собрал по миру $476 млн, а в 1992 году актер вернулся в сиквеле «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Однако режиссер оригинала Крис Коламбус выступает против новых продолжений, считая, что успех первых двух частей невозможно повторить. Тем не менее предпринимались попытки возродить бренд: после третьей, четвертой и пятой частей Disney в 2021 году выпустила перезапуск, который получил холодные отзывы критиков.

