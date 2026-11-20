Исполнителю до конца 2027 года предстоит отлавливать безнадзорных животных, перевозить их в пункты временного содержания, обеспечивать питание и уход. В перечень услуг также входят клинический осмотр, учет, освидетельствование и диагностические исследования животных, а при необходимости — эвтаназия по медицинским показаниям и уничтожение биологических отходов. Также подрядчик должен будет содержать в приюте тех собак, которых нельзя вернуть на прежнее место обитания. В обязанности исполнителя также войдет публикация в интернете фотографии и описания поступивших в пункты временного содержания животных не позднее трех дней с момента их отлова.