Мэрия Астрахани направит более 22 млн рублей на отлов бродячих собак
Валерий Руссков зарегистрировал ИП в сфере ветеринарии в 2008 году в Волгоградской области. Он учреждает ООО «Экспериментальное фермерское хозяйство» в Приволжском районе Астраханской области. Свиноферма находится на территории села Татарская Башмаковка. Там же находится пункт временного содержания собак «Белка и Стрелка». У приюта есть собственный сайт, где публикуются фото отловленных животных с ID, датой и адресом, по которому они обитали. Также господин Руссков руководит благотворительным фондом «Белка и Стрелка», который зарегистрирован в поселке Стандартном Среднеахтубинского района Волгоградской области. В представленной предпринимателем бухгалтерской отчетности за 2025 год указаны нулевые выручка и прибыль.