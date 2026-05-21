В Астраханской области начнут штрафовать за кормление бродячих животных

Депутаты Астраханской областной думы приняли законопроект, который вводит административную ответственность за кормление бродячих животных в определенных местах. Также в регионе появятся штрафы за непередачу приютами информации о возвращении животных владельцам, сообщили в пресс-службе думы.

Кормление бездомных животных в Астраханской области обойдется гражданам в 3 тыс. руб.

Кормление бездомных животных в Астраханской области обойдется гражданам в 3 тыс. руб.

В 2025 году областная Служба ветеринарии запретила кормить бездомных кошек и собак в местах, куда муниципалитеты запретили возвращать животных. Кроме того, владельцев пунктов временного содержания и приютов обязали в пятидневный срок направлять акт о передаче собаки прежнему хозяину в региональную Службу ветеринарии и местные администрации.

Новый закон вводит штрафы за нарушение этих требований. За кормление бродячих животных в запрещенных местах гражданам грозит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

За непредставление приютами актов о передаче животного прежнему владельцу должностные лица заплатят от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юридические лица — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году от укусов собак в Астраханской области пострадали 3 398 человек, в том числе 1 118 детей.

Марина Окорокова