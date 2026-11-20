Первые заводские испытания поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируют провести летом 2027 года. Они пройдут в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания о реализации проекта.