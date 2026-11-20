Первые испытания поездов для ВСМ Москва — Петербург назначили на лето 2027 года
Первые заводские испытания поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируют провести летом 2027 года. Они пройдут в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания о реализации проекта.
Разработка подвижного состава продолжается по графику. Из 91 ключевого компонента первого отечественного высокоскоростного поезда уже изготовили 88 опытных образцов, около 50 из них прошли приемочные испытания.
«Создание подвижного состава идет по графику: из 91 ключевого компонента первого отечественного высокоскоростного поезда уже изготовлено 88 опытных образцов, около 50 из них прошли приемочные испытания»,— заявили участники встречи.
В первых двух поездах монтируют оборудование. Кроме того, началось производство серийных составов.
Параллельно продолжаются строительные работы на трассе ВСМ: устройство свайных полей, формирование земляного полотна и возведение опор искусственных сооружений.
Участники совещания также обсудили план строительно-монтажных работ на зимний период и дальнейшие этапы создания высокоскоростного поезда.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Андрей Никитин заявил, что РФ перешла к полномасштабному строительству ВСМ Москва — Петербург.