Никитин заявил, что РФ перешла к полномасштабному строительству ВСМ Москва — Петербург
Россия перешла к полномасштабному строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На проекте задействованы более 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».
«Шестьсот семьдесят девять километров новой инфраструктуры, более 32 тысяч специалистов, 11 тысяч единиц техники»,— сообщил он.
По словам вице-премьера, первая ВСМ станет началом создания сети высокоскоростных железных дорог общей протяженностью более 4,5 тыс. км.
«Все технологические решения, которые мы реализуем сегодня, будут применяться при строительстве следующих линий»,— отметил Андрей Никитин.
Полностью запустить магистраль Москва — Санкт-Петербург планируют в 2028 году. Ожидается, что время в пути между городами составит два часа 15 минут.
В перспективе высокоскоростные железные дороги также планируют построить из Москвы в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.