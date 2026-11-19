Россия перешла к полномасштабному строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. На проекте задействованы более 32 тыс. специалистов и 11 тыс. единиц техники. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».