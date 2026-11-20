Диспетчера аэропорта Сочи будут судить за столкновение на летном поле
Адлерский суд Сочи назначил на 24 ноября предварительное слушание уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Речь идет об инциденте, который произошел в аэропорту Сочи в июне прошлого года. Самолет компании Utair, выполнявший рейс в Тюмень, при движении по рулежной дорожке столкнулся с воздушным судном компании NordStar, прибывшим из Норильска (оба самолета — Boeing 737–800). Пассажиры и члены экипажей не пострадали; у одного воздушного суда оказалось повреждено крыло, у второго — хвостовая часть.
По факту происшествия краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело. В качестве обвиняемой была привлечена сотрудница управления воздушным движением Черноморского центра государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) Елена Балануца. Как следует из обвинительного заключения, 27 июня около 15 часов экипаж самолета NordStar, который должен был заехать на стоянку, сообщил диспетчеру об отсутствии на месте встречающего сотрудника; движение самолета прекратилось, хвостовая часть осталась на рулежной дорожке. В это же время по дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы двигался самолет Utair. По версии обвинения, диспетчер Балануца должна была запретить экипажу NordStar проводить рулежку без встречающего и не разрешать воздушному судну Utair двигаться, пока не будет убрана помеха. Следствие полагает, что диспетчер проявила преступную неосторожность.
Елена Балануца не признает вину и утверждает, что экипаж NordStar не докладывал ей об отсутствии встречающего, а лишь спросил, находится ли сотрудник на месте.