В здравом уме и тревоге

В России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился “Ъ”. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Данных за 2025 год пока нет, однако динамика продаж антидепрессантов косвенно указывает на продолжение тенденции. Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт объясняет ситуацию повышением качества и доступности специализированной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все больше и больше россиян пополняют статистику психиатрических заболеваний

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Все больше и больше россиян пополняют статистику психиатрических заболеваний

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

За четыре года — с 2020-го по 2024-й — первичная заболеваемость психическими расстройствами выросла на 18%. Это следует из данных, представленных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России». Если в 2020 году было зарегистрировано 384,5 тыс. новых случаев (260,3 на 100 тыс. населения), то в 2024 году — уже 453,9 тыс. (310,6 на 100 тыс.).

Однако показатели выросли прежде всего за счет психических расстройств непсихотического характера — это депрессии, тревожные и стрессовые расстройства.

В 2020 году было зафиксировано 281 тыс. новых случаев таких заболеваний (190,2 на 100 тыс.). А к 2024 году этот показатель вырос на 21,5%, достигнув 341,4 тыс. (233,6 на 100 тыс.). При этом показатели по шизофрении и психозам остаются относительно стабильными, а на душу населения даже снизились — с 61,3 случая на 100 тыс. в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

Показатели диспансерного наблюдения (применяется при тяжелых хронических случаях) также сокращаются: с 2015 по 2024 год число таких пациентов снизилось на 10,5%. А вот масштабы консультативно-лечебной помощи растут. Число получающих ее увеличилось с 2,14 млн до 2,29 млн за тот же период. Это также происходит за счет пациентов с расстройствами непсихотического характера: с 2020 года их число в этой группе стабильно увеличивалось, достигнув 1,64 млн человек к 2024 году. Таким образом, два года назад 1,12% населения страны получали амбулаторную помощь психиатрического профиля.

Официальной статистики за 2025 год пока нет. Однако о динамике можно косвенно судить по данным продаж антидепрессантов, которые можно приобрести только по рецепту врача.

В RNC Pharma по просьбе “Ъ” подсчитали: в 2022 году было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов (на 8,9 млрд руб.), в 2023 году — 15,8 млн упаковок, в 2024 году — 19 млн, в 2025 году — уже 23,6 млн упаковок (почти на 20 млрд руб.). С 1 по 18 января 2026 года куплено уже более миллиона упаковок — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Делать вывод о психическом неблагополучии населения неправильно, заявила “Ъ” главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. Она отмечает, что статистические данные также указывают на рост интереса граждан к посещению медицинских психологов, врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров с вопросами об эмоциональном благополучии «в связи с более доступной средой и совершенствованием нормативно-правовых документов». Госпожа Шпрот напомнила, что «в настоящее время в первичном звене здравоохранения расширяется сеть кабинетов медико-психологической помощи, психотерапевтического, медико-психологического консультирования». Это делает специализированную помощь «более доступной, менее стигматизированной и привычной для наших граждан».

Резкий рост числа пациентов с непсихотическими расстройствами вызван в первую очередь «колоссальными системными изменениями», согласен врач-психиатр Степан Фимкин. «Психиатрическая помощь стала значительно доступнее как в государственном, так и в частном секторе. Активно развивается реклама таких услуг. А главное — постепенно уходит страх стигмы,— поясняет господин Фимкин.— Люди, особенно молодое поколение, теперь готовы признать проблему и искать профессиональную поддержку. Тогда как раньше подобные состояния повсеместно скрывались, заглушались алкоголем или просто переносились "на ногах", не попадая ни в какую статистику». Также, по его мнению, «фундаментальный страх перед неизвестностью, неясным будущим становится мощнейшим триггером, запускающим сначала хроническую тревогу и нарушения сна, а затем и более серьезные расстройства, которые часто маскируются под соматические проблемы — болезни кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы».

В то же время, обращает внимание эксперт, статистика по «большой психиатрии», как шизофрения и психозы, демонстрирует стабильность во все времена: доля таких диагнозов в популяции неизменна и составляет около 1% на протяжении поколений.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов добавляет, что в целом тенденцию можно списать на общее увеличение числа психических расстройств, наблюдаемое во всем мире, однако рост в России настолько велик, что «вызывает серьезную тревогу».

Планета на стрессе В сентябре 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала два обширных доклада на тему психического здоровья человечества. В них утверждается, что более 1 млрд человек живут сейчас с различными психическими заболеваниями. Наиболее распространенными ВОЗ называет тревожные и депрессивные расстройства: они составили более двух третей всех психических нарушений. Чаще всего от них страдают в возрасте 20–29 лет. Впрочем, часть подобных заболеваний вызваны употреблением алкоголя и наркотиков. Также в эту статистику попали люди, страдающие от деменции и эпилепсии. В докладах говорится, что психические нарушения распространены повсеместно независимо от страны, возраста и уровня дохода. Это вторая после неврологических заболеваний причина возникновения стойкой инвалидности. Также они являются одним из ключевых факторов потери здоровых лет жизни и наносят «гигантский урон экономике». Прямые расходы на их лечение огромны, признают в ВОЗ, но косвенные издержки от них еще выше — из-за снижения производительности и преждевременной смертности. Иван Тяжлов

Наталья Костарнова