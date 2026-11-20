На Кубани установили субсидию на озимые в 2,75 тыс. рублей за гектар
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края установило ставку субсидии аграриям на возмещение затрат при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Размер выплаты составит 2 751,03 руб. на гектар посевной площади. Соответствующий приказ от 20 ноября изучил «Ъ-Кубань».
Расчет сделан исходя из бюджетного лимита в 2,751 млрд руб. и плановой площади субсидирования в 1 млн га. Выплаты предусмотрены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Финансирование осуществляется из краевого бюджета, в том числе за счет федеральных средств.
Субсидия предназначена для возмещения части расходов на агротехнологические работы при выращивании озимой пшеницы, ржи, ячменя и тритикале. Порядок предоставления поддержки был утвержден министерством 18 ноября. Согласно ему, компенсация не может превышать 70% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Получателями могут быть сельхозтоваропроизводители, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели. Средства разрешено направлять на обработку почвы, приобретение и внесение удобрений, подготовку и посев семян, уход за посевами, а также оплату агротехнологических работ.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для получения субсидии аграриям необходимо подтвердить права на земельные участки, сведения о которых должны быть внесены в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. Также потребуется подтвердить использование семян сортов и гибридов, включенных в государственный реестр селекционных достижений. Заявки на поддержку принимаются через систему «Электронный бюджет».