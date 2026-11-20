Субсидия предназначена для возмещения части расходов на агротехнологические работы при выращивании озимой пшеницы, ржи, ячменя и тритикале. Порядок предоставления поддержки был утвержден министерством 18 ноября. Согласно ему, компенсация не может превышать 70% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Получателями могут быть сельхозтоваропроизводители, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели. Средства разрешено направлять на обработку почвы, приобретение и внесение удобрений, подготовку и посев семян, уход за посевами, а также оплату агротехнологических работ.